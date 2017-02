Senaat dreigt interparlementair overleg over klimaatbeleid te vertragen

Brussel - N-VA-deelstaatsenator Karl Vanlouwe hekelt het feit dat de Senaat het interparlementair klimaatoverleg zou willen vertragen. Midden januari nodigde het Vlaams Parlement de andere assemblees reeds uit voor een gezamenlijke klimaatcommissie in zijn lokalen. Vrijdag keurde het bureau van de Senaat op zijn beurt de oprichting van een interparlementair overleg over het klimaatbeleid goed. “De Vlaamse deelstaatsenatoren nemen een andere beslissing dan in hun deelstaat”, stelt Vanlouwe vast. N-VA stemde dan ook tegen.

In de nota van de Senaat wordt verwezen naar een aanbeveling uit het informatieverslag over het intra-Belgische besluitvormingsproces inzake ‘burden sharing’, waarin gepleit wordt voor de oprichting van een interparlementair overlegorgaan. Dat orgaan kan volgens de bureaubeslissing - waarmee de N-VA het dus niet eens is - best in de Senaat gebeuren, die zijn lokalen, personeel en middelen ter beschikking stelt, met onder meer de nodige infrastructuur voor simultaanvertaling. Het voorzitterschap van het overleg kan bij beurtrol worden waargenomen, luidt het nog.

In de nota wordt ook kritiek geleverd op het voorstel van het Vlaams Parlement dat enkel de gecoöpteerde senatoren aan het overleg kunnen deelnemen - de overige senatoren zijn immers lid van één van de gewestparlementen. “De Senaat wenst als een volwaardig partner aan dit interparlementair overleg deel te nemen op voet van gelijkheid met de andere betrokken assemblees. (...) De Senaat wenst uiteraard ook zelf de samenstelling van zijn delegatie te bepalen.”

Vanlouwe noemt de beslissing van het bureau van de Senaat “wrang” en “onbegrijpelijk”. “Eerst pleit de Senaat in een informatieverslag voor interparlementair overleg over het klimaatbeleid, en dan klagen ze als het Vlaams Parlement een initiatief neemt”, aldus de N-VA’er. Volgens hem is de Senaat gefrustreerd omdat de assemblee zich in snelheid genomen voelt.

De kwestie zou volgende week besproken worden op de conferentie van de parlementsvoorzitters, maar die bijeenkomst is intussen op vraag van Waals parlementsvoorzitter André Antoine uitgesteld omdat op hetzelfde ogenblik het Waals Parlement zich moet uitspreken over de oprichting van een onderzoekscommissie naar de Publifin-affaire.

(belga)