Onze ‘mollenjagers’ bij de start van aflevering 2: “Het is Robin of Jolien”

In de tweede aflevering van ‘De Mol’ wordt vanavond de afgevallen Hans terug in het spel gebracht. Wellicht reden genoeg voor de groep om hem stevig te verdenken. Intussen hebben ook onze twee GvA-mollenjagers Charlot en Davy de eerste aflevering met een vergrootglas bekeken. Hun verdenkingen gaan in de richting van deelnemers Robin en Jolien. Ons duo brengt je elke week aan de start met nieuwe tips en inzichten.

De tips van Charlot:

Foto: Joris Herregods

* Bij de vertrouwensproef in de wagen verschijnt er een weerspiegeling van het woord ‘de mol’ op de drukknop van Bouba.

* Bertrand is de enige die tijdens het introductiefilmpje zijn ogen duidelijk naar links draait, terwijl de rest in de lens kijkt.

* De ogen van Sam zijn gesloten op de groepsfoto, een verwijzing naar ‘zo blind als een mol?’

* Robin is in hoge mate bang in het donker, toch zou hij volgens de quizvraag een gezichtscrème meenemen naar een onbewoond eiland.

Hoofdverdachte: Robin. Hij valt momenteel het minste op, probeert heel fanatiek over te komen, maakt iedereen verdacht en neemt bovendien steeds de perfecte rol in de opdrachten in om ze te kunnen saboteren. Bij de loopproef is hij degene die loopt. Gelukkig voor hem is Bertrand degene die het moeilijk krijgt, en dat komt Robin alleen maar goed uit. Bij de laatste proef doet Robin alsof hij het niet ziet zitten en last heeft van hoogtevrees. Hij springt als laatste, vlak na Jessica (die ook last heeft van hoogtevrees). Op die manier kan hij afwachten om dan uiteindelijk, omdat het anders te veel zou opvallen, zichzelf toch achterover te laten vallen.

De tips van Davy:

Foto: Andre Verhoeven

* Follow the money! De Mol heeft maar één opdracht: zorgen dat er zo weinig mogelijk geld in de groepspot belandt. In de gaten houden hoeveel elke kandidaat bijdraagt aan de pot is dus belangrijk om de saboteur in de groep te ontmaskeren.

* Elk detail kan belangrijk zijn. Zo had de eerste wagen uit aflevering 1 de nummerplaat 1-ZZA-431. Als je de cijfers door elkaar haalt kan je er pi (3.14) mee vormen. PI + ZZA = Pizza, het lievelingseten van Bouba.

* Ook de volgorde waarin kandidaten in beeld komen kan interessant zijn. Valt Jolien af na aflevering 2? Dan zat er misschien al een duidelijke hint in de eerste aflevering.

Hoofdverdachte: Als ik zelf de test zou moeten invullen zou ik spreiden tussen Annelies, Jolien en Marzena. Als ik één naam moet noemen zeg ik Jolien, puur op basis van haar reactie bij de proef met de drukknoppen. Ze leek minder gespannen/verrast dan de anderen.

