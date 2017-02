Dit luxehotel ligt midden in de woestijn

Het lijkt een verblijf uit de sprookjes van Duizend-en-een-nacht. Qasr Al Sarab is een luxehotel te midden de woestijn, op zo'n twee uur rijden van Abu Dhabi. Het hotel zelf baadt in luxe, zet je twee stappen buiten, dan is er niets dan zand.

Het hotel ligt in Abu Dhabi temidden Rub' al Kahli, of de grootste zandvlakte ter wereld. Qasr Al Sarab betekent letterlijk 'luchtspiegeling'. Maar dit hotel is dus echt, en staat er ondertussen bijna acht jaar. Het luxehotel is makkelijkst bereikbaar per helikopter, en neem je toch de auto, dan is het uit Abu Dhabi een hobbelige twee uur rijden over de zandvlakte voor je je droombestemming bereikt.

Een foto die is geplaatst door Sultan Al-Sughair | ?? (@sultansughair) op 6 Feb 2017 om 9:17 PST

#qasralsarab #souvenir #abudhabi #sun Een foto die is geplaatst door Hugo Thouvenel (@hugo_thouvenel) op 23 Nov 2016 om 10:11 PST

Een kleine beproeving dus waarna je baadt in luxe en rijkdom, met spa's en zwembaden die een exotische oase lijken, luxevilla's rond het hotel, en een restaurant ingericht als een Arabisch Bedoeïnenkamp waar je geniet van heerlijke maaltijden, liggend op een sofa, terwijl er verder op een duin een muzikant staat te spelen. Het hotel zelf kreeg de vorm van een Arabische vesting.

Vacances aux Emirates . #qasralsarab #gay #luxe #fun #sunny #desert #cool Een foto die is geplaatst door Gregoire (@gregoire_042814) op 6 Feb 2017 om 11:52 PST



Buiten is er dan weer niets anders dan een zee van zand, en het dreigende gevaar van zandstormen. Maar ook daar is het hotel op voorzien. Grote bulldozers zorgen er elke dag voor dat het zand uit het hotel blijft.

Een hele uitdaging dus om het hotel zandvrij te houden en om hotelpersoneel te vinden dat er zo ver van de bewoonde wereld wil werken. En toch blijft het een magische plek die heel veel mensen aantrekt. Vooral avonturiers belust op luxe, jonge koppels op zoek naar een unieke trouwlocatie en fotografen en filmmakers op zoek naar een originele setting om te shooten.

#qasralsarab #sunset Een foto die is geplaatst door Armelle Le Brun (@treogap) op 6 Feb 2017 om 10:49 PST