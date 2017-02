Noorse langlaufvedette Johaug is dertien maanden geschorst

Het Noorse Arbitragehof voor de Sport legt langlaufster Therese Johaug een schorsing van dertien maanden op. Dat maakte het orgaan vrijdag bekend.

Bij Johaug werden tijdens een onaangekondigde controle in september 2016 sporen van clostebol aangetroffen. Dat is een anabole steroïde die op de verboden lijst van het Wereldantidopingagentschap WADA staat. Johaug pleitte onschuldig en stelde dat het product in een zonnecrème voor haar lippen (trofodermin) zat die ze van de teamarts kreeg.

Het Noorse antidopingagentschap eiste voor Johau veertien maanden schorsing. Ze stond sinds oktober 2016 preventief aan de kant. In principe kan ze de competitie hernemen in november en zal ze kunnen deelnemen aan de Winterspelen van februari 2018 in Pyeongchang.

De 28-jarige Johaug telt zeven wereldtitels op haar erelijst. Ze werd ook een keer olympisch kampioene, in 2010 in Vancouver met de 4x5 km aflossingsploeg. Drie jaar geleden voegde ze op de Winterspelen in Sotsji zilver (30 km vrij) en brons (10 km klassiek) toe aan haar erelijst. De Noorse zegevierde al 42 keer in een Wereldbekermanche. In 2014 en 2016 pakte ze ook de eindzege in het WB-klassement.