Justin Timberlake excuseert zich voor de vreselijke outfits van *NSYNC

In de jaren negentig zagen Justin Timberlake en zijn *NSYNC-collega’s er helemaal anders uit. Niet bepaald op een goede manier: hun outfits waren allesbehalve top. De Amerikaanse ster biedt nu in een video-interview met The Hollywood Reporter zijn excuses aan voor de foute kleren van de boyband.

“Ik wil graag van deze gelegenheid gebruikmaken om me te verontschuldigen. Elke keer dat je danst op muziek uit de jaren ‘90, dan is het fantastisch, maar in die periode was er veel twijfelachtige kledij. Ik denk dat wij er in dat decennium voor negentig procent verantwoordelijk voor waren. Sorry”, klinkt het. Bekijk hieronder enkele merkwaardige outfits van het vijftal.