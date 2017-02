Koffiebranderij Van Reeth bestaat 160 jaar: “Passie van generatie op generatie doorgegeven”

Puurs - Van bazaar tot lederwaren, van sportwinkel tot hotel. De familie Van Reeth is in de Hoogstraat in Puurs altijd zeer bedrijvig geweest, maar de koffiebranderij? Die is al 160 jaar onafgebroken van de partij en dat blijft nog lang zo. Met Annelies Van Reeth is de opvolging namelijk alweer verzekerd. “Het vakmanschap is aan mij doorgegeven”, vertelt ze trots.

De geschiedenis van het familiebedrijf begon meer dan 160 jaar geleden. In 1857 stichtte ­Egidius Van Reeth in Wintam een eigen koffiebranderij die hij enkele jaren later al naar de Hoogstraat in in ...