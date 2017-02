IN BEELD. Scholen op Dam breien voor beter milieu

Voor de leerkrachten van Werkend Leren Antwerpen en Groene Eilandje is het een koud kunstje, maar de meeste leerlingen hebben nog nooit een breinaald van dichtbij gezien. Het was dus wel even schrikken toen beide scholen van het Stedelijk Onderwijs het idee naar voren brachten om een trui van 3,5 op 2 meter te maken voor Dikke Truiendag.

Minder broeikasgassen

In Werkend Leren (deeltijds onderwijs), in de Bredastraat vlak bij Park Spoor Noord, zijn leerlingen, leerkrachten en directie al sinds 9 januari aan het breien. Deadline is 17 februari: Dikke Truiendag. Dan wordt de grote trui aan de gevel van de school gehangen. De verwarming wordt die dag iets lager gezet. Eén graad minder betekent gemiddeld 7% minder stookkosten en broeikasgassen, goed voor het milieu dus.