Rally van Zweden: Neuville staat tweede na Fin Latvala

In de rally van Zweden, de tweede manche van het WK, staat Thierry Neuville (Hyundai i20) na vier chronoproeven op de tweede plaats. De vicewereldkampioen telt vrijdag 3,9 seconden achterstand op de Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris).

Latvala had donderdagavond de snelste tijd genoteerd in de super special en was vrijdag de beste in de vierde chronorit. Neuville won de tweede en de derde proef.

De Brit Kris Meeke (Citroën C3) volgt als derde 18,8 seconden. De Franse wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta RS) moet voorlopig vrede nemen met de vierde plaats, op 19,1 seconden.

Vrijdagnamiddag staan nog vier ritten op het programma.

- stand na vier proeven -

1. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) in 34:19.2

++ 2. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20) op 3.9

3. Kris Meeke-Paul Nagle (GBr-Ier/Citroën C3) 18.8

4. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta RS) 19.1

5. Ott Tänak-Raigo Molder (Est/Ford Fiesta RS) 20.0

6. Mads Ostberg-Ola Floene (Noo/Ford Fiesta RS) 20.9

7. Dani Sordo-Marc Marti (Spa/Hyundai i20) 36.0

8. Craig Breen-Scott Martin (Ier-GBr/Citroën C3) 36.9

9. Juho Hänninen-Kaj Lindström (Fin/Toyota Yaris) 39.4

10. Hayden Paddon-John Kennard (NZe/Hyundai i20) 41.1

...

Winnaars van de chronoritten: Neuville (ES2, ES3), Latvala (ES4)

Opgave: Henning Solberg (Noo/Skoda Fabia) tegen een steen gereden (ES2)

