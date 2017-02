Zo kan je oplichters op datingsites ontmaskeren

Er zijn duizenden onlinedatingsites, en tegenwoordig vinden bijna net zoveel mensen hun partner online als via de traditionele weg, bijvoorbeeld via gezamenlijke vrienden. Jammer genoeg is datingfraude op het internet niet ongebruikelijk. Dit zijn een aantal tips om verdachte signalen te kunnen herkennen.

Onlinedaten kan leuk, boeiend en avontuurlijk zijn, maar net als in het echte leven lopen er op het internet ook schurken rond die misbruik willen maken van kwetsbare, goedgelovige mensen. Antivirusspecialist BullGuard bundelde een aantal tips om te helpen om verdachte signalen te herkennen.

Nepprofielen herkennen

• Sommige datingprofielen hebben geen foto. Je gesprekspartner geeft op zijn profiel nauwelijks informatie maar aarzelt niet om meteen contact met jou te zoeken.

• Oplichters zullen vaak proberen om je zo snel mogelijk offline te krijgen door je telefoonnummer te vragen. Vervolgens proberen ze via de telefoon - of soms ook via instant messaging - een relatie aan te knopen.

• Sommige oplichters gebruiken ‘glamoureuze’ foto’s die te mooi lijken om waar te zijn. Waarschijnlijk zijn ze dat ook: de kans is groot dat de foto’s elders van het internet zijn geplukt.

• Je knoopt online een gesprek met iemand aan, die je allerlei persoonlijke vragen stelt, maar nauwelijks iets over zichzelf prijsgeeft.

• De oplichter bouwt eerst een emotionele band met je op en verzint vervolgens een reden om je om hulp te vragen. Hij laat uitschijnen dat jullie ‘relatie’ afhangt van het geld dat je hem toestuurt.

Jezelf beschermen

• Vermijd latrelaties. Oplichters pikken er vaak mensen uit die wat verder weg wonen, misschien zelfs in een ander land, zodat ze niet betrapt kunnen worden.

• Geef geen persoonlijke informatie prijs, houd de gesprekken luchtig. Wacht tot je iemand in het echt hebt ontmoet voor je hem of haar je vertrouwen schenkt.

• Vergeet niet dat oplichters zullen proberen om je persoonlijke, intieme informatie te ontfutselen om de indruk te wekken dat ze echt in jou geïnteresseerd zijn. Tegelijk vertellen ze maar weinig over zichzelf. Ze zullen ook proberen om je zo snel mogelijk van de datingsite weg te lokken om je te kunnen oplichten.

• Veel oplichters beweren dat ze een partner, kind of ouder zijn verloren bij een ongeval of dat een familielid erg ziek is, bijvoorbeeld een oma die dringend moet worden geopereerd. Ze zitten achter je geld aan en zullen alles doen en zeggen om het te krijgen.

• Let op voor zelfverklaarde “geliefden” die beweren dat ze op de luchthaven zijn, op weg naar jou, maar dat hun creditcard werd geweigerd. Als deze list waar zou zijn, zouden luchthavens overal ter wereld vollopen met wanhopige minnaars zonder geld. Dat is uiteraard niet het geval.

• Open nooit bijlagen van mensen die je niet kent. Als iemand je een foto toestuurt in de bijlage en je die opent, kan je zo je computer besmetten met malware die ontworpen is om je persoonlijke informatie te ontvreemden.

• Stuur nooit geld naar iemand die je online hebt ontmoet en die je nog nooit in het echt gezien hebt. Zo loop je recht in de virtuele armen van de oplichter.