Wat als...het straks misloopt voor Antwerp of Lierse?

Met Antwerp-Lierse staat zaterdag dé kraker van de Proximus League op het spel. Maar wat als…

...het straks misloopt voor Antwerp?

Antwerp heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat het zo snel mogelijk wil promoveren. Het staat nu op kop in de tweede periode, maar net als vorig seizoen bestaat de kans dat het opnieuw nipt naast de promotie grijpt. En wat dan? Als het voor de tweede keer op rij niet lukt? “Dan gaan we gewoon Play-off 2 spelen”, zegt Yorik Torreele.

Union maakt de gelijkmaker tegen Antwerp afgelopen zaterdag. Foto: BELGA

“Als we niet promoveren, zal de wereld niet vergaan, hé. Ook vorig seizoen heb ik vlak na het falen tegen Eupen gezegd dat de club niet stopte met draaien. Toen geloofde niemand dat, maar een jaar later spelen we alweer voor promotie.”

Maar intussen deed Antwerp al een hele hoop investeringen. Dan kan je beter vroeg dan laat promoveren, niet? “Ach, de aanpak tussen 1A en 1B verschilt niet zoveel. Alleen heb je door de tv-gelden meer middelen in 1A en gaat het wat sneller. Maar ook als we niet promoveren blijven we werken aan de verbetering van de infrastructuur, de omkadering van de club in personeel naast het veld en een competitieve ploeg.”

...het straks misloopt voor Lierse?

Ook voor Lierse zou het zuur zijn als het straks nog naast de promotie grijpt. De eerste periodetitel was bijna een feit, maar in het slot werd geelzwart nog voorbijgestoken door Roeselare. Als Lierse straks naast de promotie grijpt, zal het met een slecht gevoel achterblijven. Toch klinkt ook bij de Pallieters dat er dan gewoon wordt overgegaan tot de orde van de dag.

“Je moet weten van waar wij komen”, legt Roel Rymen uit. “Wij zijn in 2015 gedegradeerd en een jaar geleden scheelde het geen haar of we waren afgezakt naar het amateurvoetbal. Daarom moet je die promotie voor ons niet zien als een must. Er is een verschil tussen willen promoveren en moeten promoveren.”

De Belder Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

“Wij willen natuurlijk zo snel mogelijk weer naar eerste klasse, maar als dat dit seizoen niet is, proberen we volgend jaar gewoon opnieuw. Onze spelersgroep is gemiddeld 24 jaar en natuurlijk is dit voor hen een mooi moment. Zij zijn allemaal gretig en willen zo snel mogelijk promoveren.”

Gaat Lierse al dat jong geweld en speerpunten als De Belder en Joachim nog op het Lisp kunnen houden als er geen promotie volgt? “Dat proberen we, maar natuurlijk moeten we elk bod bekijken. Maar goed, sowieso weten we half maart waar we aan toe zijn. We zijn trouwens nu al aan het werken richting volgend seizoen.”

