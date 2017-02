Greg Van Avermaet rijdt laatste voorbereidingswedstrijd in Oman: “Ritje meepikken”

BMC vaardigt met Greg Van Avermaet en Ben Hermans twee Belgen af naar de Ronde van Oman, die van 14 tot 19 februari wordt gereden. Voor Van Avermaet is het de laatste wedstrijd voor hij terugkeert naar Europa voor het klassieke voorjaar.

Olympisch kampioen Van Avermaet mocht dit seizoen met BMC al vieren in de ploegentijdrit van de Ronde van Valencia en wil die lijn volgende week doortrekken, zegt hij vrijdag in een persbericht van zijn team. “Het seizoen 2017 is goed begonnen met een zege en enkele dagen gele trui in Valencia. Ik kijk uit naar het vervolg in Oman”, zegt Van Avermaet. “Het is een harde race maar mijn vorm is goed. Ik probeer waar het kan een ritje mee te pikken.”

Ook sportdirecteur Valerio Piva heeft er alle vertrouwen in: "Dit is traditioneel een harde wedstrijd, maar we weten dat Greg in goede vorm verkeert en gemotiveerd is. Bovendien hebben we een ambitieus team om hem te ondersteunen, met renners als Martin Elmiger en Kilian Frankiny (die hun debuut maken voor BMC Racing Team, nvdr.)."

Naast Van Avermaet en Hermans bestaat de BMC-selectie uit de Luxemburger Jempy Drucker, de Zwitsers Martin Elmiger, Kilian Frankiny, Stefan Küng en Michael Schär, en de Italiaan Daniel Oss.