Bedrijfsopleidingen worden verplicht

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) verplicht bedrijven met minstens tien personeelsleden om elke werknemer minstens vijf opleidingsdagen per jaar te geven.

De verplichting is een onderdeel van de wet over ‘werkbaar werk’, waarover volgende week in het parlement wordt gestemd. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) zien de meeste kmo’s die verplichting echter niet zitten. “We hebben een onderzoek gedaan bij 723 ondernemers met meer dan tien werknemers”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Daaruit blijkt dat 87% van de kmo’s die tien tot twintig mensen tewerkstellen, geen vijf opleidingsdagen per jaar per werknemer organiseren. Die kleine kmo’s, waarvan er 8.500 zijn in Vlaanderen, willen zo’n verplichting ook niet opgelegd krijgen. Kmo’s zijn voorstanders van opleidingen op de werkvloer, maar de verplichting van vijf opleidingsdagen per jaar komt aan als een betutteling.”

Kris Peeters is verbaasd over de kritiek. “Het is in het belang van de werkgever dat zijn personeel goed is opgeleid”, zegt Peeters. “Bovendien tellen opleidingen op de werkvloer zelf, zoals uitleg over hoe een nieuwe machine werkt, ook mee voor die vijf dagen. Het gaat trouwens over een gemiddelde. Als de ene werknemer tien dagen wordt opgeleid en de andere niet, wordt de doelstelling ook gehaald. Werkgevers die de norm niet halen, krijgen geen sanctie.”