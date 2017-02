Kim Huybrechts heeft eerste punt beet op Premier League Darts

Kim Huybrechts (PDC-14) heeft donderdag in het Engelse Nottingham op de tweede speeldag van de Premier League Darts 6-6 gelijkgespeeld tegen de Nederlander Raymond van Barneveld (PDC-10). Vorige week moest Huybrechts een 7-5 nederlaag incasseren tegen de Engelsman James Wade (PDC-5).

Nadat Van Barneveld het eerste leg gewonnen had, liep Huybrechts tot 3-1 uit. Daarna was hij echter te weinig secuur op de dubbels, wat Van Barneveld toeliet om op zijn beurt drie legs op rij te winnen. Ook de Nederlander liet echter wat steekjes vallen. Een billijk gelijkspel was het gevolg. Met een gemiddelde van 96,99 procent en een checkout percentage van 31,58 deed Huybrechts het wel wat beter dan zijn tegenstander (93,91 ptn, 27,27 %).

De Nederlanders Michael van Gerwen (PDC-1) en Jelle Klaasen (PDC-9), de Engelsen Adrian Lewis (PDC-4), Phil Taylor (PDC-6) en Dave Chisnall (PDC-7) en de Schotten Gary Anderson (PDC-2) en Peter Wright (PDC-3) zijn de andere concurrenten van Huybrechts in de Premier League. Chisnall is volgende week in Leeds de volgende tegenstander voor de 31-jarige Antwerpenaar.

Na twee speeldagen heeft niemand nog het maximum van de punten. Taylor, Anderson, Van Gerwen, Van Barneveld en Wade zijn wel nog ongeslagen en hebben 4 punten achter hun naam. Met 1 punt bezet Huybrechts de achtste plaats in de stand. Op 30 maart vallen er na de negende speeldag twee spelers af. De top acht gaat nog zeven wedstrijden door tot 11 mei. De beste vier spelen de play-offs op 18 mei in de O2 Arena in Londen. Van Gerwen verdedigt zijn titel. Voor de winnaar is er 250.000 pond (291.000 euro) weggelegd.

Het is de tweede keer dat Huybrechts aan de competitie mag deelnemen. In 2015 eindigde hij na één zege, twee gelijke spelen en zes nederlagen op de tiende en laatste plaats, waarop hij voor 2016 geen uitnodiging in de bus kreeg.