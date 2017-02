Lokale politie heeft twintig vacatures openstaan

Mechelen - Bij de lokale politie Mechelen-Willebroek zijn er momenteel twintig vacatures niet ingevuld. Vooral bij de interventiedienst, die de klok rond de veiligheid verzorgt met patrouilles, laat zich dat voelen.

In het fusiekorps van de stad Mechelen en de gemeente Willebroek is er vandaag een kader voor 353 politiemensen. “In de praktijk hebben wij twintig inspecteurs tekort”, zegt hoofdcommissaris Yves Bogaerts. Vooral voor de interventiedienst zoekt de zone nieuwe politiemensen. Bij die dienst zijn 110 inspecteurs nodig om ze optimaal te laten draaien.

“Nu zijn er negentig plaatsen ingevuld. Tien inspecteurs zijn nog in opleiding en verwachten we pas komende zomer. Daarnaast staan er nog tien vacatures open voor inspecteurs, en nog eens drie voor hoofdinspecteur”, legt Bogaerts uit. Ook al is het kader niet ingevuld, toch leidt dat volgens de zonechef niet tot minder blauw op straat. “De burgemeesters van Mechelen en Willebroek hechten daar veel belang aan. We lossen het personeelstekort op een andere manier op. Bijvoorbeeld door tijdens een gerechtelijke actie acht of tien mensen in te zetten, terwijl dat er anders twaalf zijn”, vertelt Yves Bogaerts.

De klok rond zes patrouilles

In de zone zijn er permanent zes patrouille- en interventieploegen op ronde. Drie daarvan in de stad Mechelen en eentje in Willebroek-centrum. De twee andere ploegen rijden patrouille in de deelgemeenten. Dat zijn de dorpen Hombeek, Leest, Heffen, Blaasveld, Heindonk en Tisselt. “Daar zijn er natuurlijk niet zoveel interventies, waardoor ze makkelijk kunnen invallen in Mechelen of Willebroek als het nodig is”, zegt Bogaerts.

Tijdens de vroege en de late shift is er nog een verkeers- en een overlastploeg actief. “In de nachtelijke uren zetten we ook altijd een hondengeleider in. Dat betekent dat wij in onze zone gemiddeld zes tot negen politieploegen hebben rondrijden”, stelt de hoofdcommissaris. Voorts is het korps nog op zoek naar vier wijkagenten en naar drie speurders om de lokale recherche te versterken.