Chihuahua van Steve Tielens verjaagt dief

Boom - Fragile, de tweejarige chihuahua van zanger Steve Tielens, heeft zich woensdag in een heldenrol gewerkt. Een man was binnengedrongen in het huis van de zanger, maar Fragile begon te blaffen, waarop de dief vluchtte.

Steve Tielens was woensdagavond niet thuis, maar kreeg telefoon van zijn vrouw Veerle. “Ze vertelde dat ze een bonk had gehoord en dat er man in de gang stond. Ik ben onmiddellijk mijn auto ingesprongen en naar huis gereden. Hoewel ik maar van Rumst naar Boom moest, leek het een eeuwigheid te duren voor ik thuis was. Er spookte van alles door mijn hoofd. Omdat ik niet wist wat er zich thuis allemaal aan het afspelen was. Ik wou echt zo snel mogelijk thuis zijn.”

De vrouw en zoon van Steve hebben de dader aan het werk gezien. Hij wou onder meer een rugzak stelen. “Maar dan is een van onze twee honden – de kleinste van de twee – in actie geschoten. Fragile, de chihuahua, is beginnen blaffen. Daarvan is de inbreker zo geschrokken dat hij de rugzak heeft laten vallen en zonder buit is weggevlucht.”

Mogelijke dader

Toen Steve even later thuis arriveerde, was de dader al vertrokken. “Maar iedereen was natuurlijk flink geschrokken van wat er gebeurd was. Mijn dochter is zelfs niet naar school gegaan om te bekomen van alles.”

In de loop van de nacht pakte de politie een man op die mogelijk in aanmerking kwam voor de inbraak bij de zanger. De betrokkene werd verhoord maar volgens het parket waren er te weinig elementen om hem aan de inbraak bij Tielens te linken.