Buurtcomité deelt 4.400 euro uit

Bornem - Het buurtcomité Brabo Branst heeft 4.400 euro verdeeld onder acht verenigingen en goede doelen in Branst (Bornem). Elke begunstigde kreeg op die manier een extraatje van 550 euro.

Brabo staat eigenlijk voor Branst Bovenstraat. Tien jaar lang organiseerde het buurtcomité jaarlijks een buurtfeest. “De eerste keer hadden we 110 mensen op het feest, de laatste keer, in 2015, daagden er zeshonderd mensen op”, zegt Marc Goiris van Brabo. “Elk jaar hield het buurtcomité wel iets over aan het buurtfeest. Ook al organiseerden we optredens, plaatsten we springkastelen en verkochten we het eten enorm goedkoop. Zo hielden we in tien jaar tijd alles samen 4.400 euro over. We hebben met Brabo acht goede doelen of verenigingen uitgekozen om het geld onder te verdelen.”

Woensdagavond mochten Pasar Topicamp, de Chiro van Branst, de school Appelboom, Huize de Steiger, de G-ploeg van KVS Branst, de KVLV Branst, de KWB volleybal Dames Branst en de mensen die zich bezighouden met de restauratie van de reus Leonie allemaal 550 euro in ontvangst nemen.

Vorig jaar werd er geen buurtfeest georganiseerd. “Het staat tijdelijk op non-actief omdat er enorm veel tijd en energie in kroop, maar dat wil niet zeggen dat we het nooit meer organiseren.”