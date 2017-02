Cannabisplantage met 250 plantjes ontdekt

Bornem - De politie is begin deze week binnengevallen in een woning in de Victor De Witstraat in Hingene (Bornem). Daarbij werd een cannabisplantage aangetroffen. De inval kaderde in een internationaal onderzoek naar de aanmaak van synthetische drugs.

Speurders vielen dinsdag op twaalf plaatsen in België en Nederland binnen. De huiszoekingen kaderden in een groot onderzoek naar een bende die zich bezighield met de aanmaak van synthetische drugs. Het ging om zeven huiszoekingen in Nederland en vijf in ons land. Onder meer in Antwerpen en dus ook in een woning in de Victor De Witstraat in Hingene. “Bij de huiszoeking in Hingene werd een actieve cannabisplantage ontdekt van ongeveer 250 plantjes”, bevestigt Ken Witpas van het Antwerpse parket het nieuws.

De cannabisplantage is dus maar een klein onderdeel van het grote onderzoek. Dat liep al een hele poos. Bij de huiszoekingen werden vijf personen gearresteerd, onder wie ook de twee kopstukken van de bende. Het zijn die twee die later ook door de Antwerpse onderzoeksrechter werden aangehouden. Wat de rol van de Nederlandse bewoner in de woning in Hingene was en of hij is aangehouden of niet, is niet duidelijk. Vast staat wel dat de cannabisplantage volledig ontmanteld is en dat de woning door de speurders verzegeld werd.