Eigenaar van verwaarloosde pony blijft spoorloos

Grobbendonk - In het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder wordt al vier dagen een verwaarloosde pony opgevangen. Het dier liep zondagavond rond in Grobbendonk.

“We kregen rond 22.30u een melding dat er in de buurt van de Oude Steenweg een paardje was gesignaleerd op de openbare weg”, weet politiewoordvoerder Dirk Van Peer.

“De pony liet zich vrij eenvoudig vangen. Omdat er niet meteen een eigenaar werd gevonden, hebben we het dier laten ophalen.” Ruim vier dagen later is die eigenaar nog steeds niet opgedaagd. “We vermoeden dat het om een gedumpt dier gaat”, zegt Rudi ­Oyen van het opvangcentrum. “De pony zat volledig onder de luizen, was zeer mager en was niet gechipt. Op die manier is het moeilijk de eigenaar te vinden, zeker als die zelf niet meteen wil gevonden worden.”

Nieuwe thuis

Als de rechtmatige paarden­eigenaar binnen de twee weken niet opduikt, wordt het dier toegewezen aan het opvangcentrum. “En dan gaan we een nieuwe thuis zoeken. De procedure om de Shetlander een chip en een paspoort te bezorgen, is in gang gezet. Zo staat het straks alvast geregistreerd.” Het opvangcentrum plaatste een foto van de pony op Facebook. Sommigen menen het paardje te herkennen, maar een concreet spoor naar de eigenaar is er nog niet.