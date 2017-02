Hockey- en tennisclub supportert voor Antwerp: “Voor onze spelertjes wordt het onbeschrijflijk”

Deurne - Royal Antwerp Football Club haalt zaterdag de banden aan met twee traditierijke zusterclubs. Zowel hockeyclub RAHC als tennisclub RATC wonen in groten getale de klepper tegen Lierse bij. In totaal proberen zo’n 550 leden van de Antwerpfamilie de Great Old naar de overwinning te schreeuwen.

Royal Antwerp Football Club (RAFC) is bij iedere rechtgeaarde Antwerpenaar bekend, maar Royal Antwerp Hockey Club (RAHC) en Royal Antwerp Tennis Club (RATC) doen bij minder sinjoren een belletje rinkelen. Beide clubs bevonden zich lange tijd aan de Bosuil in Deurne, maar zwermden de voorbije decennia uit naar andere locaties. Toch bleef de verbondenheid met voetbalclub Antwerp groot.

Dit weekend halen de drie clubs hun banden nog eens nadrukkelijk aan. Voor de topper van ­Antwerp tegen Lierse zakken zaterdagavond 400 leden en familieleden van RAHC en 150 leden van RATC af naar het Bosuilstadion. “Met acht volle bussen trekken we van Sint-Job naar Deurne-Noord”, zegt David Stuart van RAHC. “Vorig jaar kregen we 550 mensen op de been. Maar aangezien nu ook de tennisploeg meedoet en het om een onvervalste topwedstrijd gaat, moesten we ons tevredenstellen met een 400-tal tickets. Die waren in een mum van tijd de deur uit. Voor onze jonge spelers, die in hun sportkledij het veld op mogen om een erehaag te vormen, wordt het een onbeschrijflijke avond.”