Gratis meubels op straat? Pas op voor boete

Een koppel uit Gent riskeert een boete van 600 euro omdat het zijn zetel met een briefje ‘gratis’ op straat had gezet. Sluikstort, oordeelde het parket.

“Zelfs met goede intenties, is het geen goed idee, want als iets op straat staat, trekt dat sluikstort aan”, zegt Johan Vermant van het kabinet van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Mensen kunnen ook in de war raken over de dag van de afvalophaling. Bovendien neemt het plaats in, waardoor voetgangers, mensen met kinderwagens of mindervaliden niet meer goed kunnen passeren.”

In Antwerpen is het officieel verboden, en staat in de politiecodex artikel 4 dat het verboden is om ‘afgedankte en andere producten’ op straat te zetten, zelfs met de vermelding ‘gratis’ of ‘mee te nemen’. Johan Vermant: “Het fenomeen is bekend bij onze diensten, en er wordt ook tegen opgetreden.”

Cijfers zijn moeilijk te achterhalen, want het valt gewoon onder sluikstort. Tot een rechtszaak komt het meestal niet.