Eerste van 36 nieuwe sensibiliseringsborden geplaatst

Wuustwezel / Essen / Kalmthout - De Politiezone Grens investeerde in 36 nieuwe sensibiliseringsborden. Die meten de snelheid van rijdende voertuigen en geven de snelheid ook weer. In samenspraak met de gemeentebesturen van Essen, Kalmthout en Wuustwezel zullen er in elke gemeente twaalf stuks geplaatst worden.

De precieze plaatsen werden gekozen in functie van de intensiteit van het verkeer en de gereden snelheden van de passerende voertuigen. Gisteren werd het eerste bord op de Wuustwezelseweg geplaatst, bij het binnenrijden van Loenhout.

De komende weken zullen ook de andere borden in het straatbeeld verschijnen. Het systeem maakt gebruik van een radar met dopplereffect, een technologie die ook gebruikt wordt bij repressieve radars. Het lichte en volledig zelfstandig werkende systeem vormt een ideaal instrument voor sensibiliseringscampagnes tegen overdreven snelheid.

De borden werken op zonne-energie en zijn voorzien van de nieuwste ledtechnologie, waardoor ze autonoom kunnen blijven werken zonder op het net te zijn aangesloten.