Exit Joy Anna Thielemans vanavond in Thuis, maar nieuwkomer Sid Van Oerle staat al klaar in de coulissen. Hij speelt kok Kobe Baert. “Tijdens de periodes waarin ik even niet aan de bak kwam als acteur, heb ik altijd in de horeca en bij cateringbedrijven gewerkt.”

Beseft Sid Van Oerle dat hij met Thuis in een reeks is gestapt waar elke dag anderhalf miljoen Vlamingen naar kijken? “Nog niet. Mensen herkennen me ook nog niet op straat. Ik heb al wel een paar mailtjes ...