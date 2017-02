VIDEO. "Met DigiTool brengen we het verleden terug tot leven"

Kapellen - Acht leerlingen van het Mater Salvatoris-instituut in Kapellen stelden gisteren hun minionderneming DigiTool voor. Ze zetten video- en muziekcassettes en dia’s om naar een cd’tje, een USB-stick of een downloadbestand.

Laatstejaarsstudenten Amber, Demi, Robbe, Axell, Kelly, Dinneke, Lisa en Stijn trokken gisteren met hun minionderneming DigiTool naar de markt in Kapellen om hun project aan de voorbijgangers voor te stellen. “We volgen de richting ondernemen en IT volgen”, zegt Stijn Van Bouwel (18). Hij neemt de functie van technisch directeur op zich. “We nemen deel aan het miniondernemerschap gepromoot door Vlajo”, klinkt het.

Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) stimuleert studenten om een eigen project op poten te zetten volgens de regels van de kunst. De nadruk ligt vooral op het ook effectief uitvoeren van het concept.

Gisteren gingen de studenten hun product promoten op de markt in Kapellen. “We laten mensen kennismaken DigiTool”, zegt Dinneke Vissers (18), Algemeen directeur bij DigiTool. “We hebben voor dit concept gekozen omdat we de herinnering van mensen niet verloren willen laten gaan. spreken mensen aan over ons project en geven een woordje uitleg hoe het allemaal in zijn werk gaat. De mensen reageren bijzonder positief en zijn blij met dit concept. Heel vaak krijgen we de opmerking dat ze voordien niemand vonden om hun beelden en klankmateriaal te laten digitaliseren.”