Antwerp en Lierse maken zaterdag in een onderling duel uit wie er in poleposition de laatste rechte lijn richting titelstrijd in gaat. Enkele dagen voor het belangrijke duel gingen wij even de temperatuur opmeten langs de zijlijn van de trainingsvelden van beide teams en legden ons oor te luisteren bij de trouwe fans van beide titelpretendenten.