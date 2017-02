Stichting Haarwensen: “We hielpen al 1.000 Nederlandse kinderen”

Antwerpen - ‘Haarwensen’ schenkt gratis haarwerken aan zieke kinderen. De stichting bestaat al 10 jaar in Nederland en komt nu naar België.

‘Haarwensen België’ werd donderdag gelanceerd in Sint Vincents aan de Kleine Markt. Al bijna 1000 kinderen die te maken krijgen met haaruitval door een ziekte of behandeling, kregen van de organisatie een gratis haarwerk. Haarwensen lanceerde ook het promotiefilmpje van de campagne ‘Share your Hair’ die oproept om haar te doneren.

“Met minstens 30 centimeter haar kunnen wij een kind blij maken”, zegt Cheriètte Lagrouw van ‘Share your Hair’. “Een pruik kost al gauw €1600, maar met haargiften en steun van sponsors kunnen we ze gratis aanbieden. Stichting Haarwensen is in Nederland al een groot succes en wij hopen dat ze dat in België ook zal worden”.

Yanti Vermeulen (18) schonk haar haar aan Vivian Michailenko (17). De meisjes zijn de gezichten van Haarwensen in België.

Wie haar wil schenken, neemt best een kijkje op www.haarwensen.be.