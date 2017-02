Lichaam gevonden bij huiszoeking in onderzoek naar vermiste Shashia (20)

Antwerpen 2060 - Bij een huiszoeking in de Van Stralenstraat in Antwerpen-Noord, vlakbij het Atheneum van Antwerpen, is donderdag een lichaam aangetroffen. Dat bevestigt het parket. De operatie kaderde in het onderzoek naar de vermiste Shashia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg, maar het parket kan nog geen uitsluitsel geven over de identiteit van het slachtoffer.

Speurders haalden rond 17 uur een geboeide man uit het huis en brachten hem weg voor ondervraging (zie foto onder). Het huis werd na zijn vertrek urenlang doorzocht. Het lab van de ­federale politie kwam daarvoor naar het huis. Het ging duidelijk niet om een routineklus: om 20 uur kwam de civiele bescherming de straat afzetten.

Donderdagavond laat, om 22.30 uur, werd in het pand een lichaam gevonden. De wetsdokter kwam ter plaatse. Het is nog niet duidelijk of het om de jonge vrouw uit Heist-op-den-Berg gaat.

Een verdachte wordt geboeid meegenomen. Foto: rr

Gezien op camerabeelden

Eerder op de dag had de politie ontdekt dat ­Shashia dinsdag wel degelijk was aangekomen in Antwerpen-Centraal, waar ze had afgesproken met een man. Dat was gebleken uit de analyse van de camerabeelden. Dinsdagochtend had ze van haar vrije dag gebruikgemaakt om met de trein van Heist-op-den-Berg naar Antwerpen te reizen. Op Facebook had ze een man leren kennen met wie ze Pokémon-figuurtjes zou ruilen. “Maar daar is ze nooit opgedaagd”, vertelde de mama van Shashia ons eerder al.

Het was de man met wie ze een afspraak had die dinsdagmiddag zelf op Facebook postte dat hij ontgoocheld was omdat ze hem liet wachten zonder te verwittigen.

Wie meer informatie heeft over de vermissing van Shashia kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300, met Child Focus via het nummer 116 000 of via opsporingen@police.belgium.eu.