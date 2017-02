Piepkleine antilope krijgt vijfmaal per dag een papflesje

Deze piepkleine antilope krijgt momenteel de onverdeelde aandacht van de medewerkers van de Chester Zoo in Groot-Brittannië. Het jonge dier, dat de naam Thanos kreeg, verloor kort na de geboorte zijn moeder en krijgt nu tot vijfmaal per dag een papflesje om snel sterk te worden.

Thanos is een dikdik, een geslacht van kleine antilopes die zo worden genoemd omdat ze een opmerkelijk geluid maken als ze worden bedreigd. Thanos is momenteel slechts 19 centimeter groot. De verzorgers van de Chester Zoo zullen het diertje met de hand blijven voederen, tot hij in staat is om zelf voor voedsel te zorgen.