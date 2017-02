42 maanden cel en forse boete gevorderd voor seksuele uitbuiting van negen vrouwen

Antwerpen - Een 56-jarige man uit Antwerpen is donderdag voor de correctionele rechtbank verschenen omdat hij negen vrouwen, onder wie een minderjarige, seksueel had uitgebuit. Het openbaar ministerie vorderde 42 maanden cel, 60.000 euro boete en de verbeurdverklaring van 76.300 euro aan prostitutie-inkomsten.

Het onderzoek was eind 2015 van start gegaan, nadat de beklaagde in het gezelschap van twee escortmeisjes betrapt werd in Sint-Niklaas en Schoten. Eén van hen bleek minderjarig te zijn. De man had de prostitutie van in totaal negen vrouwen geregeld. Hij plaatste advertenties voor hen op websites, regelde hun afspraken en reed hen naar klanten of zocht chauffeurs.

Volgens het Openbaar Ministerie gaf hij niet al te veel om de vrouwen en primeerde het geld. Zo ging hij niet na wat hun verblijfssituatie was en of ze zich misschien in een precaire situatie bevonden. Hij controleerde evenmin hun echte naam of leeftijd. Over het minderjarige meisje verklaarde hij, dat hij dacht dat ze 25 was.

De vijftiger verklaarde dat hij wel degelijk begaan was met zijn escortes en had moeite met de term “seksuele uitbuiting”. Volgens de verdediging had hij nooit actief vrouwen geronseld en waren ze allemaal al werkzaam in de prostitutie. Hij had hen enkel geholpen bij het plaatsen van advertenties en het regelen van hun afspraken en vervoer in ruil voor een kwart van hun inkomsten. Uit het financieel onderzoek bleek dat de man er 76.321 euro aan verdiend had.

Hij zou ook op vraag van de klanten af en toe cocaïne ‘geregeld’ hebben, maar dat ontkende hij. Zijn advocaat pleitte voor een straf met uitstel. Zijn cliënt heeft zijn lesje geleerd en is niet meer werkzaam in de prostitutiewereld.

Vonnis op 9 maart.