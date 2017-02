Raadzaal stadhuis in de steigers voor kleuronderzoek

Antwerpen - In het Antwerpse stadhuis zijn experts bezig met een onderzoek naar de verschillende verflagen van het historische gebouw. Het onderzoek kadert in de restauratie van het stadhuis.

Onderzoekers maken tachtig kleine insneden in de muren om het kleurgebruik in de historische zalen in kaart te brengen. Vanaf juli wordt gestart met de volledige restauratie.

“Het zal spookachtig leeg worden”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). “De gemeenteraad van juni is het laatste wat hier zal gebeuren. We zijn trots dat we ons stadhuis in volle luister kunnen herstellen.”

Vanaf de herfst zal het stadhuis in de steigers staan en ingepakt worden in zeildoeken. In 2020 moet de restauratie klaar zijn.