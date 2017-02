Restauratie Schyvenorgel bijna klaar

Antwerpen -

De restauratie van het monumentale Schyvenorgel in de Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal van Antwerpen is bijna afgerond. Er wordt de laatste hand gelegd aan de 5.800 (!) pijpen. Dit moeten één voor een geplaatst én gestemd wordt. Op dit moment zijn 40 procent van de orgelpijpen klaar, maar het zal toch nog enige tijd in beslag nemen voor alle orgelpijpen bespeelbaar zijn. Het stemmen van één pijp duurt namelijk een half uur.