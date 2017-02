Moeder (39) zet zoontje af aan school en verdwijnt dan spoorloos

Politie en gerecht zijn op zoek naar Madalena Gutiérrez Jove (39). Eva, zoals iedereen haar kende, zette woensdagochtend naar zoontje af aan school in Geraardsbergen en verdween dan spoorloos.

De vrouw bracht woensdag zoals iedere dag rond 8.30 uur haar zoontje naar school aan de Onkerzelestraat in Geraardsbergen. Daarna vertrok ze. Waar naartoe is voor iedereen een raadsel.

Madalena Gutiérrez Jove rijdt met een witte Fiat 500 hatchback met nummerplaat 277 AFK. Op de wagen staat achteraan rechts een sticker van ‘Asturia’ (geel kruis).

Ze is 1m57 lang en normaal gebouwd. Ze heeft lang blond haar en blauwe ogen. De dag van haar verdwijning droeg ze een blauwe jeans, een grijze pull met kraag een blauwe sportieve lange jas met bontkraag van het merk Tommy Hilfiger en vermoedelijk zwarte schoenen met bontafwerking.

De politie is intussen een onderzoek begonnen en heeft onder meer aan waterlopen in de buurt gekeken of er geen sporen te vinden zijn die kunnen laten vermoeden dat het voertuig van de weg is afgeweken en in het water is beland. Voorlopig zonder resultaat. Ook een buurtonderzoek heeft voorlopig niets opgeleverd.

Wie informatie heeft over de vrouw of over haar verblijfplaats kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300.