Cardiologen waarschuwen: “Patiënten niet optimaal behandeld door budgettaire beperkingen”

De Belgische Vereniging voor Cardiologie (BSC) waarschuwt donderdag dat door de huidige budgettaire beperkingen patiënten niet optimaal behandeld worden. De BSC houdt donderdag en vrijdag haar jaarlijkse congres in Brussel.

Cardiovasculaire ziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in België. En door de vergrijzing verhoogt het risico op dergelijke aandoeningen nog, samen met het risico op andere ziekten. Daardoor wordt de behandeling complexer en moeilijker. Maar met de huidige budgettaire beperkingen kunnen de Belgische cardiologen dus patiënten niet optimaal behandelen, klinkt het, althans niet in overeenstemming met de aanbevelingen van de European Society of Cardiology (ESC). België zou vooral achterophinken wat innovatieve technieken betreft.

Een voorbeeld: een percutane aortaklepvervanging of TAVI wordt tegen de adviezen van de ESC in niet toegepast bij alle patiënten met een hoog operatief risico, maar beperkt tot patiënten die om anatomische redenen niet te opereren zijn. Cardiologen kunnen de techniek toepassen als de aortaklep vernauwd is en vervangen moet worden. In plaats van een meer belastende openhartoperatie kunnen de cardiologen dan een kunstaortaklep inbrengen via de lies.

Hervorming gaat niet ver genoeg

“Uiteraard wil ik investeren in onderzoek en de terugbetaling van nieuwe en betere behandelingen”, zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) bij de start van het congres. “Tegelijkertijd is het mijn taak om te garanderen dat de gezondheidszorg toegankelijk blijft voor alle burgers.” Ze verwees in dat licht naar haar plannen om regionale ziekenhuisnetwerken tot stand te brengen, waarbij gespecialiseerde zorg tot de opdracht van enkele referentiecentra zou behoren.

Maar volgens Guy Van Camp van de BSC is de hervorming, die De Block toch “cruciaal” noemde, onvoldoende om de noodzakelijke inhaalbeweging te maken. “Er zal mee bespaard worden, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost”, zegt Van Camp. Hij betreurt dat de minister niet vaker rekening houdt met de BSC en verdedigt zich tegen kritiek dat de oplossingen van BSC “door de industrie gedreven” zouden zijn. Essentieel is dat ze op wetenschap gebaseerd zijn, klinkt het.