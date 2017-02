Dit vindt onze kenner van de frietjes uit Sergio’s Frites Atelier

Antwerpen - De Nederlandse topchef Sergio Herman presenteerde donderdag in Antwerpen zijn luxefrituur Frites Atelier. Onze culinair auteur en foodie Luc Hoornaert liet zijn licht schijnen over de nieuwe zaak en onderwierp twee pakjes friet aan een grondige smaaktest.

Frites Atelier werd door bezieler Sergio Herman donderdag uitgebreid voorgesteld in de Korte Gasthuisstraat. Het is de eerste keer dat Herman zijn gesmaakt concept naar België brengt. De luxefrituur opent vrijdag om 11 uur voor het grote publiek. Kenner Luc Hoornaert, bekend als culinair auteur en van zijn rubriek in ons weekendmagazine CittA, kon de begeerde frietjes voorproeven. Hij koos voor de klassieke bereiding met stoofvlees en de ‘Seasonal Special’, waarbij de frietjes vergezeld worden van furikake, sriracha en kimchi.

Bekijk in het filmpje hierboven zijn mening.

Meer beelden van de opening vandaag:

Voor CittA, het gratis magazine bij de weekendeditie van Gazet van Antwerpen, lijstte Hoornaert onlangs vier Antwerpse frituren op waar je kan genieten van de lekkerste frieten.