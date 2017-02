Leg eens sushi op de bagageband

Wachten aan de bagageband tot je koffers eraan komen: het kan oersaai zijn. Maar met deze hoezen erover, geïnspireerd op sushi, wordt het puur entertainment.

Het Japanse bedrijf Parco heeft vier kofferhoezen ontworpen die een streepje humor brengen op de bagageband. Tussen zwarte, blauwe en bruine reiskoffers plots een paar gigantische sushi’s zien passeren doet andere wachtenden vast gniffelen - en misschien ook watertanden. Daarnaast heb je het ook gewoon sneller door wanneer je koffers ertussen zitten.

