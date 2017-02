Geen kwartfinale voor Joris De Loore

Joris De Loore (ATP 197) heeft de tweede ronde op het Challengertoernooi van het Hongaarse Boedapest (hard/64.000 euro) niet overleefd.

De 23-jarige Bruggeling, zaterdag samen met Ruben Bemelmans nog succesvol in het dubbelspel tijdens de Davis Cup-ontmoeting tegen Duitsland, was donderdag een maatje te klein voor de als derde geplaatste Marius Copil (ATP 134). De Roemeen haalde het na 1u en 37 minuten in drie sets met 6-4, 4-6 en 6-1.

Woensdag werd ook Yannik Reuter (ATP 217) uitgeschakeld in de tweede ronde, hij verloor in drie sets van de Brit Edward Corrie (ATP 271), als lucky loser opgevist uit de kwalificaties. De setstanden waren 4-6, 6-3 en 6-4.