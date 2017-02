Brussels parket waarschuwt voor nieuwe cannabis-app ‘Weeder’

Het Brusselse parket waarschuwt cannabisgebruikers, die gebruik willen maken van de nieuwe app “Weeder”, dat het bezit en de verkoop van cannabis nog steeds strafbaar is. “De term “depannage”, onder meer gebruikt door de applicatie en door verschillende druggebruikers, wordt gelijk gesteld met het te koop aanbieden van verdovende middelen of het gebruik van verdovende middelen vergemakkelijken”, klinkt het. “De wet voorziet voor deze inbreuken celstraffen van 3 maanden tot 5 jaar en boetes van 1.000 tot 100.000 euro.”

Volgens de krant LA Capitale is de “Weeder”-app, die al een hele tijd in Frankrijk bestaat en daar heel populair is, ook al gekend bij tientallen Belgische druggebruikers. Recent is de app beschikbaar gemaakt voor Brussel. Druggebruikers kunnen de app downloaden op hun smartphone en vervolgens een profiel aanmaken. Eenmaal dat gebeurd is, kunnen ze via geolokalisatie zien welke andere gebruikers zich in hun buurt bevinden en bij wie ze dus eventueel terechtkunnen voor een dosis. Het Brusselse parket heeft het over een soort Uber voor drugs.

“Wij voorzien in een aantal specifieke en aangepaste maatregelen in het kader van de dagelijkse strijd tegen de handel in verdovende middelen en in het bijzonder tegen de handel op straat”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. “We herinneren er ook aan dat het bezit van verdovende middelen, ook het bezit van cannabis en afgeleide producten, nog steeds bij wet verboden is. Ook de term “depannage” wordt gelijk gesteld met het te koop aanbieden van verdovende middelen of het gebruik van verdovende middelen vergemakkelijken, voorzien in de drugwet van 24 februari 1921.