IS eist raketaanval op Israëlische kuststad op

De Egyptische tak van de terreurmilitie Islamitische Staat (IS) eist de raketaanval op de Israëlische kuststad Eilat aan de Rode Zee op. De terreurgroep doet dat via een verklaring op het internet, maar de echtheid van haar claim valt voorlopig niet te controleren.

In de nacht vuurden verschillende militanten zelfgemaakte raketten af op het zuiden van Israël, aldus een Israëlische legerwoordvoerder. Het rakettenschild Iron Dome onderschepte er drie. De andere projectielen kwamen neer in lege gebieden nabij de zuidelijke stad Eilat. Er vielen geen gewonden.

Veiligheidskringen op het Sinaïschiereiland ontkennen dat raketten vanuit Egypte zijn afgevuurd. De grenswachters hebben geen ongewone bewegingen geregistreerd, klinkt het. De terreurgroepen in de regio zijn niet in staat om raketten over zo’n afstand af te vuren, klinkt het nog.

ISIS heeft een sterke vertegenwoordiging in het noorden van het Egyptische schiereiland Sinaï, waar het steeds weer tot confrontaties met het leger komt.