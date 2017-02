Terugkeer naar Spanje is nog niet voor meteen: “Courtois is pas tweede keuze bij Real”

Chelsea-keeper Thibaut Courtois heeft al meerdere keren aangegeven dat hij een terugkeer naar Spanje wel ziet zitten. Hij stond hoog op het verlanglijstje van Real Madrid, maar volgens de Spaanse sportkrant Marca is de Koninklijke nu meer geïnteresseerd in David De Gea, de keeper van Manchester United. Daardoor wordt Thibaut Courtois pas tweede keuze bij het Spaanse topteam.

Real Madrid-coach Zinédine Zidane wil graag een vervanger voor keeper Keylor Navas. Daarvoor kijkt hij naar de Engelse Premier League: zowel Manchester United-keeper David De Gea als Chelsea-keeper Thibaut Courtois staan op het verlanglijstje. Beide goalies hebben een verleden bij stadsrivaal Atlético Madrid.

Het is niet de eerste keer dat Real Madrid interesse toont in David De Gea. In september 2015 was er een akkoord tussen de Koninklijke en de Spanjaard, maar het papierwerk raakte niet op tijd af waardoor de transfer niet doorging.