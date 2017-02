“Grootste Belgische delegatie ooit voor Winterspelen 2018”

De Olympische Winterspelen van 2018 gaan over exact een jaar van start in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Gert Van Looy, chef de mission van Team Belgium voor Pyeongchang, is net terug van een meeting in Zuid-Korea en maakt op de website van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité een eerste balans op. Hij verwacht alvast de grootste Belgische delegatie ooit op een wintereditie van de Spelen.

Op dit ogenblik staan er 29 namen van atleten op www.teambelgium.be, de website van het BOIC. Al deze atleten maken op basis van de IOC-selectiecriteria kans op deelname aan de Winterspelen in 2018. Hoeveel atleten Team Belgium precies zal tellen in Pyeongchang is koffiedik kijken. Van Looy verwacht wel dat het de grootste Belgische delegatie ooit wordt voor een wintereditie. Voor een definitieve selectielijst is het nog wachten tot eind januari 2018. Tijdens de Olympische Spelen van Vancouver in 2010 namen acht Belgische atleten deel in vier disciplines, in Sotsji waren dat zeven atleten in vijf disciplines.

“Na Sotsji 2014 heeft het BOIC zijn selectiebeleid aangepast met het oog op de OS van 2016 en 2018, sindsdien volgt het de internationale tendens en past het enkel nog de internationale criteria toe. Op basis van die IOC-criteria verwachten wij met een delegatie van een 20-tal atleten te kunnen deelnemen aan de Winterspelen in 2018. In een aantal sporten worden de selecties toegekend op basis van een ranking. Veel van de Belgische topsporters moeten het komende seizoen 2017-2018 nog aan het werk om hun plaats op die internationale ranglijst veilig te stellen of te verbeteren.”, meldt hij.

De internationale ranking voor onder andere het skiën, langlaufen, snowboarden, biatlon wordt pas in januari 2018 afgesloten. In shorttrack en snelschaatsen worden atleten geselecteerd op basis van uitslagen op de wereldbekerwedstrijden van het seizoen 2017-2018.

“Een eerste oorzaak van de ruime selectie is te vinden bij de wintersportfederaties”, verduidelijkt Van Looy. “De structurele werking van de federaties en de steun van de gemeenschappen aan de topsportwerking van deze federaties en hun visie op lange termijn is zijn vruchten aan het afwerpen. We hebben bijvoorbeeld een aantal jonge atleten in het skiën, schaatsen, shorttrack en snowboard die prachtige resultaten neerzetten. Voor Pyeongchang is er voor België ook een nieuwe sport in de running, het biatlon met de tot Belg genaturaliseerde Duister Michaël Rösch. De structurele steun van de Be Gold wintersportprojecten heeft zeker ook een positieve invloed gehad. In het bobsleeën bijvoorbeeld zijn er twee bobsleeën die grote kans maken op kwalificatie en we hopen uiteraard dat beide bobs de selectie halen. Dit alles gecombineerd met het feit dat het BOIC zich op de internationale en niet langer op de nationale selectiecriteria richt is een verklaring voor het hogere aantal atleten.”

“Zuid-Korea volledig op koers voor organisatie Winterspelen”

Volgens Van Looy - die een bezoek bracht aan de olympische sites - ligt Zuid-Korea ook perfect op koers met de organisatie voor de Winterspelen. Het is de derde keer dat de Winterspelen plaatsvinden in Azië, na Sapporo 1972 en Nagano 1988. Zuid-Korea had eenmaal eerder de Olympische Spelen binnen de landsgrenzen: de Zomerspelen van 1988 werden toen georganiseerd in de hoofdstad Seoel.

“Zuid-Korea is volledig op koers voor de Winterspelen 2018, de competitiesites in Pyeongchang zijn voor 90% klaar”, stelt Van Looy op de website van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité. Beide Olympic Villages zullen in september klaar zijn. “Tijdens de venue tours hebben we prachtige sportaccommodaties gezien. De meeste van de venues liggen op heel korte afstand van het olympisch dorp wat zeer positief is. Pyeongchang is een echt winteroord met temperaturen die zelden boven het vriespunt uitkomen. Zeer goede condities dus voor de atleten om hun prestaties te realiseren.”

In Pyeongchang is het acht uur later dan in België. “We moeten rekening houden met een ruime acclimatisatieperiode”, oordeelt de chef de mission. “Die zal opgevangen worden door de atleten vroeger in het olympisch dorp te laten toekomen en wordt georganiseerd in functie van het competitieverloop en in overleg met de betrokken federaties.”

Het BOIC mikt op een delegatie van zo’n twintig atleten en hoopt eind mei/begin juni ter voorbereiding van het komende seizoen een stage te organiseren. “Daar willen we dan ook het Team Belgium gevoel creëren. Dit wordt de eerste keer dat het BOIC een Team Belgium stage organiseert voor de Winterspelen”.

