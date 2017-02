Nicolas Colsaerts meteen op achtervolgen aangewezen in Maleisië

Nicolas Colsaerts heeft met een openingsronde van 75 slagen en een gedeelde 123e plaats een slechte beurt gemaakt op het Maybank Championship golftoernooi (EPGA/3.000.000 dollar) in het Maleisische Selangor.

De 34-jarige Brusselaar, die op de tweede parcourshelft van start ging, moest meteen een bogey op zijn kaart schrijven. Op de eerste hole, voor Colsaerts de tiende, putte hij een birdie weg, maar onmiddellijk volgde er een bogey. Na nog een birdie op de vierde hole moest hij op zijn vijf laatste holes nog drie bogeys incasseren. Met zijn ronde van drie over par werd hij naar een gedeelde 123e plaats verwezen, hij telt twaalf slagen meer dan de Schot Marc Warren die vroeg in de morgen van start ging en optimaal gebruik maakte van de ideale weersomstandigheden. De 35-jarige Warren, in zijn loopbaan goed voor drie European Tour-overwinningen, telt twee slagen voorsprong op de Thai Phachara Khongwatmai.

Stand na eerste ronde Maybank Championship, Selangor.

1. Marc Warren (Sch) 63 -9

2. Phachara Khongwatmai (Tha) 65

3. Marcel Siem (Dui) 66

. Sam Brazel (Aus) 66

. Gaganjeet Bhullar (Ind) 66

. Danny Willett (Eng) 66

. Arie Irawan (Mal) 66

. Peter Uihlein (VSt) 66

9. Soomin Lee (ZKo) 67

. Lasse Jensen (Den) 67

...

123. Nicolas Colsaerts (Bel) 75