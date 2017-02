Theaterdirecteur bekent: “Ik worstel wel eens met het taaie van de Kempenaar”

Turnhout - Theaterwerkplaats Het Gevolg koopt het gebouw in de Otterstraat in Turnhout waar het al jaren thuis is. Een mirakel, want het theatergezelschap was enkele jaren geleden nog ten dode opgeschreven. Stefan Perceval transformeerde Het Gevolg in drie jaar tot een sociaal-artistieke omgeving waar mensen in hun ziel laten kijken. Aan CittA Kempen geeft Stefan Perceval zijn eigen ziel bloot.

“Ik ben en blijf een simpele druif.” Stefan Perceval kijkt ons doordringend aan. Hij heeft net verteld dat hij pas ontdekte dat theater Het Gevolg diep in de schulden stak nadat hij had aanvaard om er ­directeur te worden. “De toenmalige raad van bestuur ­adviseerde me om nog twee producties op te zetten en dan het huis stilletjes te sluiten. Dat hebben we dus niet gedaan.”

Maar een plan, dat had Stefan Perceval niet. “Ik heb een beroepsopleiding in de hotelschool gevolgd en daarna Studio Herman Teirlinck in Antwerpen. Twee dingen waarvoor je niet al te veel moet kunnen. Ik was acteur en regisseur en dat ging allemaal vanzelf. Het Gevolg, dat was het grote onbekende. Maar ik was niet bang van deurwaarders. Mijn ouders leefden van het ene faillissement in het andere. Laat ze maar komen, dacht ik, dat ben ik gewend!”

“We hebben geluk gehad met onze eerste producties”, blikt Stefan nu terug op dat eerste jaar. “Wat we hadden gemaakt, Petrus en de dodendraad, Wit is altijd schoon, Kleine koning december, bracht veel op. We speelden 290 voorstellingen in een seizoen. In één jaar planden we 349 dagen activiteiten. We hebben alle schulden kunnen wegwerken. Meer zelfs, we staan op het punt om dit gebouw in de Otterstraat, waar Het Gevolg al jaren verblijft, te ­kopen. We verankeren Het Gevolg in Turnhout”, zegt Perceval.

“Ik worstel wel eens met het taaie van de Kempenaar. Dat wachten op de dag dat ze zeggen: ik zie je graag. Of dat ze gewoon ‘ja’ zeggen. Zullen we dat doen? ‘Ja, maar ja... dat moeten we toch nog eens bekijken.’ Zeg toch gewoon ja! Hier is alles moeilijk. Het duurt lang eer je de mensen overtuigd hebt. Maar als je ze mee hebt, blijven de Kempenaars ook komen. Dat voel je. We hebben in korte tijd een heel grote achterban opgebouwd. In dit zaaltje kan 170 man zitten. Vorig jaar hebben we 6.345 bezoekers gehad. Dat is best wel wat.”