Collectieve euforie bij Club Brugge: “Iedereen moet zich vandaag Gouden Schoen voelen”

“Iedereen moet zich Gouden Schoen voelen vandaag”. Zo reageerde Club Brugge-coach Michel Preud’homme een dag na het voor blauw-zwart erg succesvol verlopen Gala van de Gouden Schoen. Goudhaantje José Izquierdo schoot in Lint de hoofdvogel af, daarnaast waren er nog prijzen voor Preud’homme zelf (Coach van het Jaar), Ludovic Butelle (Doelman van het Jaar) en kapitein Timmy Simons (Lifetime Achievement Award voor zijn carrière).

Preud’homme verwacht extra druk op de schouders van Gouden Schoen Izquierdo, maar dat kan hij volgens zijn coach wel aan. “Telkens er een Gouden Schoen is, gaat daar veel extra aandacht naartoe. Als er dan een mindere periode is, springt iedereen er op. We moeten José goed omringen. Dit is absoluut een boost voor de toekomst.”

De voorbije drie jaar heeft Club Brugge heel wat collectieve prijzen behaald. De individuele leegte is nu ook opgevuld in de vorm van de Gouden Schoen, dat was immers al van 2002 en Timmy Simons geleden. Een individuele prijs die wel een collectieve verdienste is, benadrukt Preud’homme. “Daarom hebben we iedereen ook bijeen gebracht op dit persmoment. We leven samen en de successen die we boeken zijn een gezamenlijke verdienste. Dit is een collectief succes. Wij zijn op het veld enkel de exponent.”

Ook Doelman van het Jaar Butelle reageerde trots. “Ik ben heel vereerd en natuurlijk ook heel tevreden”, klonk het bij de Fransman. “Het harde werk van vele jaren wordt beloond. Ik heb het geluk dat ik bij een club speel die veel titels wint.”

Doelman van het Jaar Ludovic Butelle, Coach van het Jaar Michel Preud’homme en Gouden Schoen José Izquierdo Foto: BELGA

Gouden Izquierdo

Maar de meeste aandacht ging uiteraard naar kersvers Gouden Schoen Izquierdo. De Colombiaanse winger mikt na zijn triomf in Lint vol op de landstitel met blauw-zwart: “Ik heb nog vijftien wedstrijden om te tonen waarom ik de prijs gewonnen heb.” Bij thuiskomst schreeuwde Izquierdo naar eigen zeggen van vreugde: “Ik heb door het huis gerend, geschreeuwd, muziek opgezet, mijn vrienden vastgepakt, berichten beantwoord en nog eens heel hard geschreeuwd.” Ook zijn ouders kregen heel wat gelukwensen en waren verrast. Ze wisten niet dat hun zoon een grote kans maakte op de prijs.

Voor Club is het de eerste Gouden Schoen sinds 2002, toen met Timmy Simons de huidige aanvoerder met het begeerde kleinood aan de haal ging. “Onze club heeft al veel prijzen gewonnen. Deze individuele prijs die er nu bijkomt is ook heel mooi, maar nu hebben we nog een heel groot doel voor ogen: kampioen worden. Dat doel staat bovenaan!”, aldus Izquierdo.

Welke schoen hij zal laten vergulden, is nog niet helemaal beslist. Wellicht wordt het de schoen waarmee hij tijdens de Champions League in Leicester heeft gescoord of de schoen waarmee hij op het veld van AA Gent een beslissend doelpunt in de titelstrijd scoorde.

