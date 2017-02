We koken onze rijst verkeerd volgens de wetenschap

Twee kopjes water voor elk kopje rijst en koken maar? Volgens de BBC is de klassieke bereidingsmethode ongezond. Dat blijkt uit een test in het programma ‘Trust Me, I’m a Doctor’.

Wetenschappers zeggen dat veel rijst doorspekt is met arseen omdat industriële giftige stoffen en pesticiden achterblijven in de bodem van rijstplantages. Dat zou op lange termijn kunnen leiden tot hartkwalen, diabetes en kanker. Voor het televisieprogramma onderzocht professor Andy Meharg, verbonden aan de Queens University in Belfast, verschillende manieren om de vlokken te koken.

Voor de eerste test werd rijst op de klassieke manier gekookt - een kopje rijst met twee kopjes water in een kom. Daaruit blijkt dat het niveau arseen niet veel daalt. Voor de tweede bereiding werd een kopje rijst aan de kook gebracht in vijf kopjes water. Goed voor de helft minder arseen. De derde testmethode blijkt het meest effectief om de schadelijke stof te minimaliseren. Laat een potje rijst een nacht weken in water voor 80 procent minder arseen.

Veilig stappenplan

- Week je rijst ‘s nachts

- Was en spoel echt goed tot het troebele water helder wordt

- Zeef

- Doe in een kom met vijf keer zoveel water als rijst

- Kook op een laag vuur

- Laat een kwartier sudderen

- Eet

Het nieuws dat er arseen in rijst zit is niet nieuw. In 2013 raadde de Deense dienst voor Volksgezondheid aan om kinderen niet te veel rijstproducten te geven omdat het bestanddeel een nefaste impact kan hebben op hun gezondheid.