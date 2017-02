Complexe takeling van tankwagen E34: snelweg enkel richting Nederland nog versperd

Retie - De E34 naar Nederland is sinds 10 uur volledig versperd in Retie door een gekantelde tankwagen. De chauffeur raakte gewond. Na de avondspits werd de snelweg ook richting Antwerpen afgesloten voor de takeling van de tankwagen. Rond 21 uur was de weg richting Antwerpen terug vrij, richting Nederland nog niet.

Het ongeval gebeurde rond 10 uur. Om een onbekende reden verloor de chauffeur van een LPG-tankwagen de controle over het stuur. Het voertuig belandde gekanteld op de E34 in Retie. De chauffeur raakte gewond en zat gekneld in het voertuig.

De E34 in Retie is volledig versperd richting Nederland en de afhandeling van het ongeval zal geruime tijd duren. “Er stond al snel een file van drie kilometer”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “De wegpolitie heeft het geblokkeerde verkeer weggeleid. De snelweg blijft nog geruime tijd dicht want het gaat om een complexe takeling. Er was sprake van een klein lek, maar dat viel mee.”

Duitse firma

De cabine van de vrachtwagen is zwaar beschadigd, maar de tankwagen kan losgekoppeld worden van de cabine. “Dat is een meevaller voor de takeling. De cabine is er intussen ook al weg”, zegt Bruyninckx. “Maar de takeling van de tankwagen is een heel ander verhaal. Een gespecialiseerde firma uit Duitsland is daarvoor sinds de namiddag wel ter plaatse, maar er is ook een zware kraan nodig.”

Om die zware kraan tot bij de plaats van het ongeval te krijgen, werd er met de takeling gewacht tot na de avondspits, tot ongeveer 18.10 uur. “Het gas in de tankwagen moest overgebracht worden naar een andere opslagruimte en daarvoor werd een ruime veiligheidsperimeter ingesteld”, klonk het.

Richting Antwerpen

De E34 werd afgesloten tussen Oud-Turnhout en Retie, wat de hele dag voor fileleed zorgde, ook op de lokale wegen omdat daar heel wat vrachtverkeer van de E34 op terechtkwam.