Eigenaar vormt edelhertenboerderij om tot cohousingproject

Mechelen / Leest - Cisse Vleminckx heeft aan de Grote Heide in Leest (Mechelen) al 35 jaar zijn edelhertenboerderij. Nu is hij op zoek naar mensen die hier samen met hem willen wonen en werken. Het is de bedoeling om volgend jaar met het cohousingproject te beginnen.

“We willen van de edelhertenboerderij een breder project maken. Met een aantal gezinnen hier samen wonen, maar ook samen ondernemen. Dat wil zeggen dat we activiteiten willen opstarten in deze open ruimte die voor een deel zeker gelinkt zijn aan de huidige hertenboerderij, maar waarbij ook ruimte is voor nieuwe initiatieven. We denken aan het voort uitbouwen van de boerderij tot een coöperatie met een plukboerderij, perceelsrandenbeheer met bessen en teambuildingsactiviteiten. De bouwdienst van Mechelen wil ons hier ook een bed & breakfast toestaan”, begint Cisse zijn verhaal.

De oude boerderij uit 1880 midden 15 hectaren landbouwgrond staat voor een grondige restauratie. “Mogelijk gooien we ze zelfs helemaal plat. Er komen drie woonunits in met daarnaast een nieuwe hoevewoning met woongedeelte voor mijzelf. Ik ben dus op zoek naar gezinnen die samen met mij en mijn zoon het cohousingproject De Scherpen Horinck (de kadasterbenaming, red.) willen uitbouwen. We willen er geen geitenwollensokkengemeenschap van maken. De gezinnen wonen in aparte units, maar hebben wel een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een logeerkamer, een tweede auto, een gemeenschapsruimte en een was- en werkplaats”, vertelt Cisse.

Grotere functie dan vandaag

“We bieden mensen ook de mogelijkheid om mee in ons project te investeren. We zien landbouwgrond te vaak alleen als productieve grond, maar het is voor mij ook psychologische, sociale en educatieve grond. Landbouw heeft een veel grotere functie dan nu wordt gedacht. We hebben in de landbouwwereld een beweging gezien van altijd maar méér grond voor altijd maar minder tewerkgestelden. Wij beogen met ons project precies het omgekeerde”, vindt Vleminckx.