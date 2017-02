Smullen van geluk bij Feliz

Kasterlee - “Hier komen alleen toffe, lieve mensen over de vloer”, knipoogt Sophie Aerts (43) van lunchbar Feliz op de Markt in Kasterlee. “En die heb ik graag in mijn huis. Hier mag je doen alsof je thuis bent."

Sophie koos resoluut voor een huiskamerconcept toen ze in maart van vorig jaar haar zaak opende. “Ik zocht naar een leuke en creatieve manier om wat meer schwung te creëren”, vertelt ze. “En hoe doe je dat? Met eten natuurlijk (lacht). Ik heb het voorste gedeelte van onze woning omgevormd tot een lunchbar. Een kleine, want ik doe hier alles zelf.”

Bij Feliz kan je kiezen uit vier hippe lunchgerechten en het ­gebak van de dag. “Ik stem de kaart af op de seizoenen”, klinkt het. “Maar de koekjestaart is een wekelijkse vaste waarde geworden. Dat is pure nostalgie.”