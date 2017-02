Valse agenten troggelen minstens 80.000 euro af van bestuurders: tot vijf jaar cel

Mechelen - De Mechelse correctionele rechtbank heeft vijf mannen veroordeeld tot celstraffen van twaalf maanden tot vijf jaar omdat ze zich als politiemannen hadden voorgedaan en truckers en automobilisten op die manier geld hadden afgetroggeld. Volgens de rechtbank ging het om meer dan 80.000 euro.

De bende startte haar activiteiten in 2013 en viseerde weggebruikers in Vlaanderen en Nederland. Wanneer ze een auto in het vizier kregen, reden ze het voertuig voorbij en één van de inzittenden toonde een valse politiebadge zodat de bestuurder zich aan de kant zette en dacht dat het om een echte politiecontrole ging.

Tijdens de zogezegde controle gingen de valse agenten op zoek naar geld. Ze zegden tegen hun slachtoffers dat ze het wilden controleren of het geld geen neogeld was. Maar eenmaal in handen sloegen de nepagenten met het geld op de vlucht.

Volgens het parket sloeg de bende 33 keer toe. Meestal waren buitenlandse weggebruikers en auto-opkopers het slachtoffer.

De rechter achtte niet alle feiten bewezen maar tilde wel zwaar aan de feiten waarvoor ze wel voldoende bewijzen vond. Daarom legde ze ook effectieve celstraffen op. Een man werd vrijgesproken.