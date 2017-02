Extra dag voor succesvolle Spiegelfeesten

Herentals - De vereniging van horeca-uitbaters van de Herentalse Grote Markt (HoMaHe) hebben hun formule van de Spiegelfeesten voor de derde editie aangepast, zodat alle leeftijden hun gading vinden.

De festiviteiten in de spiegeltent op het Herentalse marktplein kenden de twee vorige jaren door hun verscheidenheid een groot succes. Meerdere avonden zat de charmante feestlocatie nokvol, zodat vzw HoMaHe niet twijfelde om er een derde editie aan vast te knopen. Maar De Herentalse Spiegelfeesten zijn in vergelijking met vorige edities toch licht aangepast.

Zo is de reeks van vier feestavonden van donderdag 9 tot en met zondag 12 maart nu nog uitgebreid met een vijfde, op maandag 13 maart. “Daarvoor hebben we zopas toestemming gekregen van het stadsbestuur. De twee vorige jaren kregen we vooral positieve respons, omdat we leven op de markt brengen maar ons daarbij stipt aan de afsluituren houden”, zeggen de waarden Frank Rastelli (De Zalm), Wim Van Doninck (De Beiaard), Roland Diels (Druyts), Noël Van Roy (Bar Human) en Benjamin Vanden Bulcke (Unico).

Geen galabal meer

De Spiegelfeesten trappen net als vorig jaar af met een afterwork party, waarvoor dj Marc Van Rooy en onvervalste BV Sven De Leijer achter de draaitafels plaats nemen. Voor vrijdag staat meteen de eerste grote wijziging geagendeerd: het concept van het galabal wordt verlaten voor een heuse Glamour Night. “Van het vorige concept hadden we toch een beetje de indruk dat we er een beperkte kring mee aanspraken. Ook voor de sponsors was zo’n avond niet interessant. Daarom pakken we dit jaar uit met partyconcept van Hed Kandi.”

Paul Michiels

Met de Mirror Party op zaterdag 11 maart mikt HoMaHe wel onverbloemd op de jeugd, met populaire platenruiters van eigen bodem. Het Bal Populaire op zondag 12 maart begint dit jaar al om 12u met De Witte Stilte, om 18u een optreden van crooner Hanz Duval en aansluitend de muzikale fratsen van Discobal Marginal. “Nieuw is het liveoptreden op maandag 13 maart. Dan hebben Paul Michiels met band kunnen strikken.”

Er gelden verschillende toegangsprijzen voor de verschillende elementen, maar combikaarten die toegang verschaffen tot alle vijf feestjes kosten 45 euro. De tickets zijn vanaf nu te koop bij de vijf genoemde kroegen, naast ook De Pot van Keizer Karel in Olen en Gin & More in Herentals.

www.homahe.be