Kimmer Coppejans wel succesvol in dubbelspel

Kimmer Coppejans en Darian King hebben zich woensdag geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op het Challengertoernooi van het Amerikaanse San Francisco (hard/100.000 dollar).

De Belgisch-Barbadiaanse tandem was in de eerste ronde nipt sterker dan de derde reekshoofden, de Oekraïner Denys Molchanov en de Amerikaan Dennis Novikov. Het werd 2-6, 7-6 (7/2) en 10-5, in de kwartfinales mogen Coppejans en King de baan op tegen het Amerikaanse duo Alex Lawson en Hunter Reese.

Maandag werd Coppejans (ATP 186) in het enkelspel meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. De Oostendenaar, die dinsdag zijn 23ste verjaardag vierde, verloor in twee sets van de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP 266): 6-2, 6-2.