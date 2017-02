Meer dan 50 steden steunen Parijs voor Olympische Spelen 2024

Zo’n 50 steden hebben donderdag hun steun aan de kandidatuur van Parijs voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2024 toegezegd. Het initiatief komt van Denis Coderre, de burgemeester van Montréal.

Steden als Montréal, München, Abidjan, Bamako, Lima, Lissabon, Kaapstad, Quito, Rabat, Riga, Rotterdam, Tunis, Warschau en Yaoundé zijn van oordeel dat Parijs “over alle troeven en de nodige wil beschikt om de olympische waarden een nieuw elan te geven”, klinkt het. Bovendien heeft de Franse hoofdstad tijdens EURO2016 getoond dat het “kon beantwoorden aan de strenge veiligheidsvoorschriften”, maar dat het tegelijkertijd “een plaats van vieringen en feest” kan zijn.

Een week geleden stelde Parijs zijn kandidatuur voor de organisatie van de Spelen van 2024 officieel voor. De organisatoren lieten de officiële slogan “Made for Sharing” in de olympische kleuren afbeelden op de Eiffeltoren.

Parijs, dat de Zomerspelen al twee keer organiseerde, heeft nog af te rekenen met concurrentie van Boedapest en Los Angeles. De laatste keer dat het olympische circus neerstreek in de Lichtstad was in 1924.

Op 13 september wordt de organisator in de Peruviaanse hoofdstad Lima bekendgemaakt. Vorig jaar werden de Olympische Spelen georganiseerd in het Braziliaanse Rio de Janeiro, in 2020 is het de beurt aan de Japanse hoofdstad Tokio.